Умер режиссер Георгий Данелия

В Москве 4 апреля на 89-м году жизни скончался Георгий Данелия, сообщает Союз кинематографистов России. Причины пока не уточняются.

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В феврале режиссера госпитализировали с воспалением легких, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Георгий Данелия в 1955 году окончил Московский архитектурный институт, в 1958 году — режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров (мастерская М.И.Ромма). С 1959 года — режиссер-постановщик киностудии «Мосфильм».

В 1965-1969 годах — художественный руководитель Экспериментального творческого объединения при киностудии «Мосфильм», в 1975-1987 годах — художественный руководитель Экспериментального объединения комедийных и музыкальных фильмов, с 1987 года — художественный руководитель киностудии «Ритм».

Георгий Данелия снял фильмы «Тоже люди», «Сережа», «Путь к причалу», «Я шагаю по Москве», «Тридцать три», «Не горюй!», «Совсем пропащий», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Слезы капали», «Кин-дза-дза», «Паспорт», «Настя», «Орел и решка», «Фортуна», «Ку! Кин-дза-дза». Он является автором книг «Безбилетный пассажир», «Тостуемый пьет до дна», «Чито-грито», «Джентльмены удачи и другие киносценарии», «Не горюй!», «Кот ушел, а улыбка осталась», «Кошмар на цыпочках».