Около 1 млн чехов употребляют наркотики или сильнодействующие препараты

Борьба государства с употреблением наркотиков в Чехии терпит неудачу. По данным статистики, число наркоманов с 2008 года, когда оно составляло 32,5 тыс., выросло до 47,8 тыс. в 2017 году. Еще около 125 тыс. человек курят марихуану.

Седативными и снотворными лекарствами в стране злоупотребляют около 900 тыс. человек, поэтому можно сказать, что около 1 млн жителей Чехии имеют проблемы с наркотиками или сильнодействующими препаратами. Наибольшее количество наркоманов в Праге (16 600), в регионе Усти-над-Лабем (6 700) и Моравскосилезском крае (4 100).

Из седативных и снотворных лекарственных средств наиболее популярны Neurol и Stilnox, а также их аналоги. Первым злоупотребляют около 270 тыс. человек, а вторым — 190 тыс.

Правительственный совет на прошлой неделе утвердил Национальную стратегию по предотвращению и сокращению ущерба от наркомании на ближайшие восемь лет. Премьер-министр Андрей Бабиш назвал борьбу с наркотиками приоритетной задачей. «Я стал первым премьер-министром, который посетил Drop In на Вацлавской площади, где помогают наркоманам и их семьям. Я был в центре для матерей, которые избавились от наркозависимости. Часто это действительно кошмарные жизненные истории. Я гарантировал, что наше правительство будет инвестировать не только в профилактику, но и в смягчение последствий употребления наркотиков», — написал он в Facebook.