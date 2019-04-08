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На субботнике в Чехии волонтеры собрали более тысячи тонн отходов

На субботнике в Чехии волонтеры собрали более тысячи тонн отходов

Марина Комарова 134 0
В этом году 65 тысяч волонтеров приняли участие в акции Ukliďme Česko, которая проходила 6 и 7 апреля. На 2 273 объектах они собрали в общей сложности 1 120 тонн отходов.
На субботнике в Чехии волонтеры собрали более тысячи тонн отходов

Организаторами мероприятия выступали компания Ekosmák и Чешский союз защиты природы, которые и сообщили о его результатах. Весной в различных районах Чехии запланировано еще около 600 акций по уборке, и постоянно добавляются новые. 

Организаторы также уделяют внимание профилактике и информационной кампании по борьбе с отходами.

«Шины — это неиссякаемый источник свалок. Мы находим их каждый год в лесах, канавах или даже в ручьях, реках и других труднодоступных местах», — отмечает один из организаторов акции Радек Яноушек. По его словам, выбрасывать шины в дикую природу не нужно, поскольку в республике действует система по их возврату, позволяющая каждому автомобилисту бесплатно сдать отработанную резину в один из 2 900 пунктов сбора. «Пункты легко найти на сайте www.eltma.cz», — добавляет Яноушек.

Ukliďme Česko — это добровольное мероприятие по уборке территорий, которое проводится в стране уже несколько лет. Почти 135 тысяч добровольцев приняли участие в 3 295 субботниках в прошлом году. Благодаря им из дикой природы исчезло 2 113 тонн отходов. Наиболее активны были регионы Средней Чехии и Южной Моравии.

Источник: novinky.cz

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