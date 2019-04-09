Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.61
USD
22.74
RUB
0.35
UAH
0.85
Энциклопедия Карта Погода
01d 17 °C
В Бескидах поймали медведя, надели ему ошейник и отпустили

В Бескидах поймали медведя, надели ему ошейник и отпустили

Марина Комарова 218 0
Медведя, которого в последние недели видели в горах Бескиды в Чехии, наконец удалось поймать. Как заявили представители Агентства по охране природы, животное снова отпустили на волю, оснастив телеметрическим ошейником.
В Бескидах поймали медведя, надели ему ошейник и отпустили

Агентство по охране природы в сотрудничестве с Университетом Менделя в Брно хочет выяснить, по каким маршрутам перемещается животное и каковы его привычки. Медведь не представляет опасности для населения и регулярно возвращается в горы, поэтому нет причин не оставлять его в природе, отметили в агентстве.

«В поле были установлены четыре специальные клетки с рыбой, кукурузой и яблоками. Примерно через две недели медведь залез в клетку, мы вызвали ветеринара, чтобы усыпить животное, надели телеметрический ошейник и чип. Сегодня утром медведя выпустили в том же месте», — рассказал Франтишек Яскула из Агентства по охране природы.

По словам зоологов, медведь весит 106 килограммов, а его высота в холке — 87 сантиметров. Телеметрический ошейник может функционировать около двух лет, данные о местоположении записываются каждые два часа.

«Сейчас мы будем наблюдать за медведями, а данные для нас проанализируют эксперты из университета Менделя в Брно. Мы просим местных жителей и туристов не пытаться встретиться с медведями, не приближаться к ним и в то же время не оставлять мусор и остатки пищи в окрестностях населенных пунктов, чтобы не привлекать животных», — отметил Франтишек Яскула.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
животные Чехия
Читайте
по теме 
В Чехии перевернулся грузовик со свиньями
18.03.2019 10:27 Общество
В Чехии перевернулся грузовик со свиньями
1516 0
Цирка не будет. В Словакии запретили чешское шапито
16.03.2019 10:32 Общество
Цирка не будет. В Словакии запретили чешское шапито
1716 0
В Чехии лев напал на своего хозяина
05.03.2019 11:16 Общество
В Чехии лев напал на своего хозяина
2250 0
Охотники в Чехии отстреливают тысячи бездомных кошек
18.02.2019 10:24 Общество
Охотники в Чехии отстреливают тысячи бездомных кошек
2046 0
Последние новости:
09
апреля
Чехия отказалась направить в Россию средства на поддержание воинских захоронений
09.04.2019 13:45 Общество
Чехия отказалась направить в Россию средства на поддержание воинских захоронений
116 0
Потребление пива в Чехии в 2018 году увеличилось
09.04.2019 12:33 Экономика
Потребление пива в Чехии в 2018 году увеличилось
113 0
У 4% чешских детей есть зависимость от компьютерных игр
09.04.2019 11:34 Общество
У 4% чешских детей есть зависимость от компьютерных игр
101 0
08
апреля
Из торгового центра в Либерце из-за ложного сообщения о бомбе эвакуировали 400 человек
08.04.2019 18:44 Общество
Из торгового центра в Либерце из-за ложного сообщения о бомбе эвакуировали 400 человек
249 0
На субботнике в Чехии волонтеры собрали более тысячи тонн отходов
08.04.2019 14:17 Общество
На субботнике в Чехии волонтеры собрали более тысячи тонн отходов
372 0
Молодым чехам могут упростить получение ипотечного кредита
08.04.2019 13:23 Экономика
Молодым чехам могут упростить получение ипотечного кредита
1469 0
Ночь костелов пройдет в Чехии 24 мая
08.04.2019 11:18 Культура
Ночь костелов пройдет в Чехии 24 мая
588 0
Профсоюзы требуют повышения минимальной зараплаты на 1 500 крон
08.04.2019 09:37 Экономика
Профсоюзы требуют повышения минимальной зараплаты на 1 500 крон
681 0
07
апреля
Около 1 млн чехов употребляют наркотики или сильнодействующие препараты
07.04.2019 14:39 Общество
Около 1 млн чехов употребляют наркотики или сильнодействующие препараты
1327 0
06
апреля
Smartwings летом уменьшит количество полетов на 8% из-за Boeing 737 MAX
06.04.2019 11:27 Экономика
Smartwings летом уменьшит количество полетов на 8% из-за Boeing 737 MAX
608 0


Мобильная версия