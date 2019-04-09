У 4% чешских детей есть зависимость от компьютерных игр

Об этом свидетельствуют результаты исследования с участием 3 950 чешских школьников, организованного психологами университета Палацкого в Оломоуце.

По мнению авторов исследования, частота появления симптомов зависимости от цифровых игр в Чехии несколько выше по сравнению с ситуацией в других странах Европы. В опросе участвовали подростки в возрасте от 11 до 19 лет.

«Априори мы не считаем компьютерную игру опасной, у нее есть много положительных аспектов», — рассказала психолог Ярослава Суха. Она добавила, что эксперты обнаружили наиболее высокую степень зависимости от цифровых азартных игр у учащихся средних школ.

«Мы хотели бы призвать родителей, чтобы те больше интересовались своими детьми, проводили с ними время. Таким образом, у школьников будут и другие увлечения помимо игр. В этом случае игры будут только частью досуга, а не разрушительной деятельностью», — отметила Суха.

Психологи также изучали использование детьми интернета в целом. Времяпровождение в сети приводит к проблемам в школе у 18% подростков. Еще 27% детей, которые пользуются компьютером в личных целях, ложатся спать слишком поздно.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz