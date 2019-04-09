Взрыв прогремел в ратуше в Римаржове

Марина Комарова 20:05 105

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Во вторник вечером в здании муниципального управления в чешском городе Римаржове произошел взрыв. Причина пока неизвестна. По данным полиции, никто не пострадал.

Фото: Miroslav Škoda, ČTK