Полиция нашла пятилетнюю Софию Микишкову

Чешская полиция сегодня подтвердила, что нашла пятилетнюю Софию Микишкову, которую неизвестные похитили 16 апреля в Праге 10.

По словам пресс-секретаря полиции Томаша Гулана, ведомство позже опубликует дополнительную информацию. Как сообщает CTK, полиция обнаружила разыскиваемую девочку в аэропорту Вены вместе с ее матерью. 41-летней женщине было запрещено видеться с дочерью, воспитанием девочки занималась бабушка.

«На данный момент мы можем подтвердить, что девочку нашли. Она в порядке. Мы сообщим детали как можно скорее. Благодарим всех за помощь в поиске», — написали представители полиции в Twitter.

Девочку похитили вчера днем на улице Власты Пруховой в Праге 10. Неизвестные буквально вырвали ее из рук бабушки, затащили в автомобиль Volvo и увезли. Полиция предполагала, что девочку могли отправить за границу, вероятно в Германию.

Источник: seznamzpravy.cz