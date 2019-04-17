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Верховный суд Чехии утвердил приговор пенсионеру, обвиняемому в терроризме

Верховный суд Чехии утвердил приговор пенсионеру, обвиняемому в терроризме

Марина Комарова 315 0
Чешский пенсионер Яромир Балда проведет в тюрьме четыре года за теракт на железной дороге и угрозу теракта. Верховный суд Чехии 16 апреля подтвердил приговор суда первой инстанции, отклонив апелляционную жалобу адвоката обвиняемого.
Верховный суд Чехии утвердил приговор пенсионеру, обвиняемому в терроризме

Суд установил, что летом 2017 года 71-летний пенсионер повалил на железнодорожные рельсы два подпиленных дерева, а затем разбросал листовки «Аллах Акбар!», написанные на чешском языке с ошибками, чтобы создать впечатление, будто все это дело рук исламских террористов. В обоих случаях поезда совершили наезд на поваленные деревья, но, к счастью, не сошли с рельсов и никто не пострадал. По мнению экспертов, у машинистов не было возможности вовремя остановиться даже на небольшой скорости.

На суде Яромир Балда признал свою вину, однако заявил, что совершил все под воздействием таблеток от давления. Из-за лекарств у него якобы было учащенное сердцебиение и фобии. Согласно приговору суда, мужчина пройдет курс амбулаторного психиатрического лечения.

«Уважаемый суд, я не террорист, я не убийца. У меня был жуткий, животный страх за любимых чешских людей, чешские песни», — заявил Балда на суде во вторник.

Согласно решению, Балда также возместит ущерб Чешским железным дорогам (155 тысяч крон) и Администрации железнодорожной инфраструктуры (63 тысячи крон). 

Яромир Балда — первый гражданин Чехии, осужденный за террористическую деятельность внутри страны.

Источник: zpravy.aktualne.cz

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Темы
терроризм Чехия суды
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