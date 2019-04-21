В Праге с 20 апреля временно запрещено разводить костры и курить в парках

Марина Комарова 14:46 274

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Чешский гидрометеорологический институт 20 апреля вынес предупреждение о высоком уровне пожарной опасности в связи с засушливой погодой и отсутствием осадков. По этой причине в течение нескольких дней нельзя будет разводить костры и курить в местах повышенного риска: парках, садах, лесопарках.