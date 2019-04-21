Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.7
USD
22.85
RUB
0.36
UAH
0.85
Энциклопедия Карта Погода
01n 10 °C
В Праге с 20 апреля временно запрещено разводить костры и курить в парках

В Праге с 20 апреля временно запрещено разводить костры и курить в парках

Марина Комарова 274 0
Чешский гидрометеорологический институт 20 апреля вынес предупреждение о высоком уровне пожарной опасности в связи с засушливой погодой и отсутствием осадков. По этой причине в течение нескольких дней нельзя будет разводить костры и курить в местах повышенного риска: парках, садах, лесопарках.
В Праге с 20 апреля временно запрещено разводить костры и курить в парках
Запрет действует с момента публикации на официальном сайте мэрии Праги. Согласно положению, территориями повышенного риска с точки зрения распространения пожаров являются леса и прилегающие территории в пределах 50 метров от их границ; лесопарки, парки и сады, а также точки для хранения сена и соломы. В таких местах в период действия предупреждения запрещено распространение или поддержание открытого огня (например, сжигание хвороста и коры), курение (исключая электронные сигареты), использование пиротехнических изделий и других потенциальных источников возгорания.
 
Источник: praha.eu
Рассказать всем:
Темы


Мобильная версия