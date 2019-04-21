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Туристам с «хорошей историей» будет проще получить шенгенскую визу

Туристам с «хорошей историей» будет проще получить шенгенскую визу

Марина Комарова 894 0
Туристам с «положительной визовой историей» будет проще получать многократные шенгенские визы. Срок действия виз будет поэтапно увеличиваться с года до пяти. Также удваивается срок подачи заявки на визу – с трех до шести месяцев до поездки.
Туристам с «хорошей историей» будет проще получить шенгенскую визу
Стоимость визы для краткосрочного въезда в страны Шенгенской зоны будет повышена в 2019 году с 60 до 80 евро, но подорожание не коснется граждан ряда стран, в том числе России. Это предусмотрено изменениями в визовый кодекс Евросоюза, одобренный в среду депутатами Европарламента, сообщили РИА Новости в пресс-службе Еврокомиссии, которая инициировала реформу.
 
«Небольшое повышение позволит государствам-участникам Шенгенского соглашения поддерживать во всем мире достаточный консульский персонал для усиления контроля за безопасностью, а также для внедрения надлежащего компьютерного оборудования и программного обеспечения, не создавая препятствий для лиц, запрашивающих визы», - пояснил собеседник агентства.
 
По его словам, новые правила предусматривают более гибкие условия для часто путешествующих лиц с «положительной визовой историей», которые смогут получить многократную визу с поэтапно увеличивающимся с одного года до пяти лет сроком действия.
 
Кроме того, вдвое увеличится срок подачи заявки на шенгенскую визу – с трех до шести месяцев до планируемой поездки. В некоторых странах заявку можно будет подавать в электронном виде через сайт консульства. Для несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет шенгенская виза в 2019 году может стать полностью бесплатной, сообщил сотрудник пресс-службы ЕК.
 
Новые правила предстоит еще официально утвердить Совету ЕС, после чего изменения в визовый кодекс ЕС вступят в силу через шесть месяцев.
 
Изменения не предусматривают повышения визового сбора для граждан России. «Увеличение визового сбора не повлияет на более низкий визовый сбор в 35 евро, установленный соглашениями об упрощении визового режима, которые были заключены между ЕС и рядом третьих стран, таких как Россия, Армения и Азербайджан», - сказал РИА Новости чиновник ЕК.
 
Источник: РИА Новости
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Темы
визы Европа Евросоюз Шенген Россия Чехия Европарламент
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