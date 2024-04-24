Липавский: Надо откровенно говорить с Венгрией, несмотря на разные взгляды на российскую угрозу
26 апреля 2024
15:00
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Несмотря на разные взгляды на российскую угрозу, важно вести честный разговор с партнерами. Об этом министр иностранных дел Ян Липавский заявил журналистам перед своим сегодняшним отъездом в Будапешт, где в пятницу он встретится со своим коллегой Петером Сийярто.
Чехия и Венгрия существенно расходятся во взглядах на причины российской агрессии в Украине и на формы помощи, которую они готовы оказать захваченной стране. В то время как Чехия оказывает военную помощь, Венгрия не разделяет эту позицию.
«Мы обсудим чешско-венгерские отношения, а также безопасность, российскую агрессию против Украины и общую ситуацию в Европе», — сказал Липавский. «Существуют разные точки зрения на российскую угрозу, но я все равно считаю, что нам нужно очень осторожно и честно поговорить с такими странами, как Венгрия, о российской угрозе», — отметил он. По его словам, вся Европа стоит перед лицом российской гибридной войны.
Он сказал, что у него сложились объективные и профессиональные отношения с Сийярто. Это первый раз, когда они проведут переговоры в Будапеште в двустороннем формате.
На недавней встрече министров иностранных дел стран Вышеградской группы (V4 — Чехия, Словакия, Польша, Венгрия) в Праге Липавский заявил, что все стороны согласны с тем, что Россия нарушила международное право в Украине и что следует признать захваченную страну в границах 1991 года.
«Но я думаю, что нам необходимо провести более глубокую дискуссию о том, какие угрозы и риски существуют для наших стран в Центральной Европе. Это моя цель, и это одна из задач, ради которой я отправляюсь в Будапешт», — сказал глава чешской дипломатии.
После встречи с Сийярто в пятницу утром Липавский прочитает лекцию о Центральной Европе и чешском взгляде на войну в Украине в Университете Людовика во второй половине дня. Вечером он встретится с мэром Будапешта в городской ратуше, чтобы обсудить вопросы сотрудничества между двумя столицами. Липавский завершит свой визит вечерней встречей в чешском посольстве с представителями неправительственных организаций и независимыми журналистами.
«Мы обсудим чешско-венгерские отношения, а также безопасность, российскую агрессию против Украины и общую ситуацию в Европе», — сказал Липавский. «Существуют разные точки зрения на российскую угрозу, но я все равно считаю, что нам нужно очень осторожно и честно поговорить с такими странами, как Венгрия, о российской угрозе», — отметил он. По его словам, вся Европа стоит перед лицом российской гибридной войны.
Он сказал, что у него сложились объективные и профессиональные отношения с Сийярто. Это первый раз, когда они проведут переговоры в Будапеште в двустороннем формате.
На недавней встрече министров иностранных дел стран Вышеградской группы (V4 — Чехия, Словакия, Польша, Венгрия) в Праге Липавский заявил, что все стороны согласны с тем, что Россия нарушила международное право в Украине и что следует признать захваченную страну в границах 1991 года.
«Но я думаю, что нам необходимо провести более глубокую дискуссию о том, какие угрозы и риски существуют для наших стран в Центральной Европе. Это моя цель, и это одна из задач, ради которой я отправляюсь в Будапешт», — сказал глава чешской дипломатии.
После встречи с Сийярто в пятницу утром Липавский прочитает лекцию о Центральной Европе и чешском взгляде на войну в Украине в Университете Людовика во второй половине дня. Вечером он встретится с мэром Будапешта в городской ратуше, чтобы обсудить вопросы сотрудничества между двумя столицами. Липавский завершит свой визит вечерней встречей в чешском посольстве с представителями неправительственных организаций и независимыми журналистами.
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