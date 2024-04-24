Европа не способна компенсировать сокращение помощи США для Украины

Новый пакет помощи США, одобренный Конгрессом в выходные, имеет решающее значение, но пока не включен в обнародованные данные, пишет институт, отмечая, что в его выводы включена помощь, объявленная по состоянию на 29 февраля этого года. По данным института, на эту дату европейские доноры и Европейский союз выделили в общей сложности 89,9 миллиарда евро на военную, гуманитарную и финансовую поддержку Украины с начала российского вторжения. США потратили на это 67 миллиардов евро.



С лета 2023 года европейские взносы на Украину постоянно превышают американские, поскольку Конгресс до прошлых выходных не утверждал новую помощь Украине уже более года, отмечает Кильский институт мировой экономики. Он также указал на то, что в последние месяцы не наблюдается увеличения объема новой европейской помощи Украине.



«Европа явно не в состоянии заполнить пробел, образовавшийся в результате сокращения помощи со стороны США. Особенно это касается боеприпасов, поскольку европейский оборонный сектор наращивает производственные мощности очень медленно», — сказал Кристоф Требеш, возглавляющий проект IfW по изучению международной помощи Украине. По предварительной оценке института, новый пакет помощи США включает военную помощь Украине в размере около 23 миллиардов евро.



«Это крайне необходимая помощь, но она не изменит ситуацию в широком масштабе и обеспечит лишь временное облегчение. Если США не утвердят дополнительные пакеты помощи в конце 2024 или 2025 года, Украина, скорее всего, столкнется с тем же дефицитом поддержки в 2025 году», — считает Требеш.



Кильский институт мировой экономики пришел к выводу, что общий объем европейской военной помощи Киеву на сегодняшний день составляет 42 миллиарда евро и, следовательно, сопоставим с американским эквивалентом в 43,1 миллиарда евро. По данным IfW, на долю двух экономических блоков приходится более 95 % всей военной помощи Украине, которая составляет около 88 миллиардов евро.



По словам Требеша, в последние месяцы Европа сравнялась с Соединенными Штатами по объему военной помощи Киеву. «Однако она не смогла заполнить большой пробел, оставленный США, особенно когда речь идет о боеприпасах», — сказал Требеш. По данным IfW, боеприпасы для тяжелых вооружений до сих пор поставлялись Украине в основном Соединенными Штатами, а ЕС поставлял системы ПВО, гаубицы и боевые машины, такие как танки.