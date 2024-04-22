Солнечные батареи на крыше исторического здания? Чешский суд встал на сторону общественных интересов
24 апреля 2024
19:30
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Что важнее — сохранение наследия или возобновляемая генерация электроэнергии в виде фотоэлектрических панелей? С таким вопросом столкнулись защитники исторических зданий, а затем и судьи при рассмотрении дела в Пльзенском крае. Защитники выступали против солнечных панелей на крыше дома в охраняемой зоне, но судебные органы сказали, что они должны пересмотреть свое мнение.
В основе спора лежало намерение жителя пригорода Пльзеня, который хотел разместить на своей крыше 14 фотоэлектрических панелей. Однако дом находится в охраняемой зоне деревни, поэтому мужчина обратился в муниципалитет Пльзеня. Органы отказались дать разрешение на установку, заявив, что с точки зрения охраны наследия это недопустимо.
Мужчина не отказался от своего плана и обратился в суд, утверждая, что установки солнечных батарей на крыше отвечают общественным интересам, поскольку подпадают под более широкие интересы защиты климата, воздуха и окружающей среды в целом. Защитники отвергли общественный интерес и заявили, что спорные панели — это прежде всего частный интерес человека.
Региональный суд Пльзеня обязал защитников природы пересмотреть свое решение. Согласно вердикту, использование возобновляемых источников энергии может считаться отвечающим общественным интересам. Суд также указал, что защитники исторической памяти должны оценить общее состояние охраняемой территории, поскольку по соседству находятся также другие дома с панелями на крышах, владельцы которых не потрудились узнать мнение чиновников.
Защитники сохранения наследия пытались отменить это решение, подав кассационную жалобу в Высший административный суд. Однако в Сенате, возглавляемом Михалом Бобеком, им это не удалось. «Органы охраны исторических мест не могут рассматривать общественный интерес в сохранении природы изолированно, а должны воспринимать и оценивать его в контексте других ценностей, защищаемых законом, и интерес в производстве энергии из возобновляемых источников и более высокий уровень защиты окружающей среды, реализуемый таким образом, является одним из таких общественных интересов», — заявили судьи. Таким образом, чиновникам придется принимать решение заново, принимая во внимание общее состояние природоохранной зоны и отказываясь от аргумента, что фотогальванические установки на семейном доме — это только частный интерес.
Мужчина не отказался от своего плана и обратился в суд, утверждая, что установки солнечных батарей на крыше отвечают общественным интересам, поскольку подпадают под более широкие интересы защиты климата, воздуха и окружающей среды в целом. Защитники отвергли общественный интерес и заявили, что спорные панели — это прежде всего частный интерес человека.
Региональный суд Пльзеня обязал защитников природы пересмотреть свое решение. Согласно вердикту, использование возобновляемых источников энергии может считаться отвечающим общественным интересам. Суд также указал, что защитники исторической памяти должны оценить общее состояние охраняемой территории, поскольку по соседству находятся также другие дома с панелями на крышах, владельцы которых не потрудились узнать мнение чиновников.
Защитники сохранения наследия пытались отменить это решение, подав кассационную жалобу в Высший административный суд. Однако в Сенате, возглавляемом Михалом Бобеком, им это не удалось. «Органы охраны исторических мест не могут рассматривать общественный интерес в сохранении природы изолированно, а должны воспринимать и оценивать его в контексте других ценностей, защищаемых законом, и интерес в производстве энергии из возобновляемых источников и более высокий уровень защиты окружающей среды, реализуемый таким образом, является одним из таких общественных интересов», — заявили судьи. Таким образом, чиновникам придется принимать решение заново, принимая во внимание общее состояние природоохранной зоны и отказываясь от аргумента, что фотогальванические установки на семейном доме — это только частный интерес.
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