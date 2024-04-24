Что далее задумал Путин? Россия сейчас производит больше оружия, чем ей нужно для Украины
26 апреля 2024
19:30
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Россия уже производит больше оружия и боеприпасов, чем ей нужно для вторжения в Украину, по оценкам министра обороны Германии Бориса Писториуса. Об этом он заявил в среду в эфире телеканала ARD.
По словам немецкого министра, можно проследить, что в России с ростом расходов на вооружение и внедрением военной экономики «большая часть или часть того, что производится вновь, определенно не направляется на фронт, а оказывается на складах». В то же время Писториус предостерег от дальнейших военных амбиций президента России Владимира Путина, сообщает агентство DPA. «Сейчас можно быть наивным и сказать, что он делает это только из осторожности. Но как скептик я бы сказал, что он делает это, потому что у него есть или может быть что-то на уме», — сказал Писториус.
Отвечая на вопрос, согласен ли он с оценками представителей стран Балтии о том, что Россия может быть готова напасть на территорию НАТО через несколько лет, Писториус сказал, что приходится только гадать. «Военные эксперты и эксперты по вооружениям говорят, что Россия вооружается», — сказал он.
Генерал-инспектор германской армии Карстен Бройер во время визита в Варшаву несколько дней назад заявил, что если Россия решит это сделать, то через пять-восемь лет она может быть готова к нападению на страны НАТО в военном отношении. Он также сказал, что «мы наблюдаем, что Россия производит большое количество военных материалов и что она не отправляет все эти материалы на фронт в Украине».
Вторжение России в Украину в феврале этого года привело отношения Москвы с Западом к самому глубокому кризису за последние десятилетия. Россия неоднократно отрицала, что рассматривает возможность нападения на НАТО.
Отвечая на вопрос, согласен ли он с оценками представителей стран Балтии о том, что Россия может быть готова напасть на территорию НАТО через несколько лет, Писториус сказал, что приходится только гадать. «Военные эксперты и эксперты по вооружениям говорят, что Россия вооружается», — сказал он.
Генерал-инспектор германской армии Карстен Бройер во время визита в Варшаву несколько дней назад заявил, что если Россия решит это сделать, то через пять-восемь лет она может быть готова к нападению на страны НАТО в военном отношении. Он также сказал, что «мы наблюдаем, что Россия производит большое количество военных материалов и что она не отправляет все эти материалы на фронт в Украине».
Вторжение России в Украину в феврале этого года привело отношения Москвы с Западом к самому глубокому кризису за последние десятилетия. Россия неоднократно отрицала, что рассматривает возможность нападения на НАТО.
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