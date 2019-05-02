На кольцевой автодороге в Праге загорелся автобус с заключенными

На пражской кольцевой автодороге в четверг днем произошла серьезная авария: автобус, в котором находились заключенные, столкнулся с грузовым автомобилем, перевозившим исторические танки. Погиб один человек.

Фото: HZS Praha

Авария произошла перед съездом №19 в направлении автомагистрали D5 около 13:00.

«Я могу подтвердить, что это автобус исправительного учреждения. В настоящее время у меня нет другой информации», — сказала пресс-секретарь Государственной пенитенциарной службы Чехии Петра Кучерова.

По данным полиции, в общей сложности в ДТП пострадали три транспортных средства. «Это тюремный автобус, грузовик и, возможно, один личный автомобиль. Один человек погиб. Автобус перевозил заключенных, никто не сбежал», — заявил пресс-секретарь полиции Томаш Гулан.

Возгорание, возникшее в результате аварии, тушили два подразделения пожарной охраны. Огонь был локализован.

По словам представителя полиции, авария значительно усложнила движение по пражской кольцевой дороге и в ее окрестностях. Направление к автомагистрали D5 закрыто, движение в противоположную сторону ограничено.

Источник: novinky.cz