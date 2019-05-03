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Погода в выходные дни: снег и мороз возвращаются

Погода в выходные дни: снег и мороз возвращаются

Марина Комарова 1 0
В предстоящие выходные в Чехии будут дожди, а в горах выпадет снег. Температура воздуха ночью опустится ниже нуля. Холодная погода ожидает республику и на следующей неделе.
Погода в выходные дни: снег и мороз возвращаются

В пятницу температура воздуха днем не превысит 10-14 градусов Цельсия, будет облачно и пройдут дожди. Ночью ожидается 6-8 градусов тепла. В субботу будет облачно, в большинстве районов Чехии пройдут дожди, а в горах синоптики обещают снег. Самые низкие ночные температуры составят 3-7° С,  днем температура воздуха повысится до 8-12 ° C.

В воскресенье будет облачно и сильный дождь. Ночью температура воздуха упадет до 0 ° C, а днем будет не более 6-10 ° C.

В понедельник также будет облачно, однако вечером осадки прекратятся, а облачность уменьшится. Самые высокие дневные температуры составят 8-12 ° C. Примерно такая же погода ожидается в течение всей следующей недели.

Источник: eurozpravy.cz

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погода Чехия
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