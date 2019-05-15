Отец признался в убийстве семилетнего мальчика из Пардубице

Полиция обвинила отца в убийстве семилетнего мальчика в Пардубице. Мужчина признался в преступлении, но мотив пока неизвестен, сообщила пресс-секретарь полиции Маркета Яновска.

Фото: Lukáš Silný

«Криминалисты обвинили 40-летнего отца ребенка в убийстве. Причиной смерти стали ножевые ранения. Отец признался в совершении преступления, дело расследуется», — рассказала Яновска.

В среду примет решение об аресте обвиняемого.

Как уже сообщал 420on.cz, в понедельник семилетний мальчик без признаков жизни был найден в доме в чешском городе Пардубице. Полиция выехала на место происшествия в час ночи и задержала подозреваемого. Им оказался отец мальчика.

«Мальчик лежал без сознания, сразу были проведены срочные хирургические операции по спасению его жизни. К сожалению, после почти часа реанимации не удалось восстановить работу сердца, и ребенок умер», — сказал пресс-секретарь службы спасателей Алеш Малы.

Источник: novinky.cz