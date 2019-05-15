Ученые сообщили о рекордном содержании углекислого газа в атмосфере

Обсерватория на Гавайских островах установила самую высокую концентрацию углекислого газа в воздухе в истории — более 415 частиц на миллион. Несколько стран в этом месяце объявили чрезвычайную климатическую ситуацию.

Увеличение количества частиц углекислого газа подтверждает неблагоприятную тенденцию. Объем парниковых выбросов в атмосфере растет все быстрее и бьет рекорды из-за человеческой деятельности. Граница из 400 частиц на миллион была преодолена только шесть лет назад. В 1956 году показатель CO2 в атмосфере составлял 317 частиц на миллион.

Профессор Михал Марек, директор Института исследований глобальных изменений Академии наук Чешской Республики, согласен с выводами зарубежных коллег. «В Пельгржимове у нас есть башня высотой 300 метров для измерения концентрации парниковых газов. В последние пять лет показатель составляет 400-410 частиц. К сожалению, это реальность. Когда я начал свои исследования в 1980 году, концентрация составляла 340», — сказал он.

Выбросы CO2 стимулируют парниковый эффект и приводят к повышению средней глобальной температуры, которая сейчас примерно на один градус выше, чем до промышленной революции. Как пишет ООН, миллион видов животных и растений находятся в опасности.

По мнению ученых, количество частиц углекислого газа, подобное нынешнему, содержалось атмосфере в плиоцене, более трех миллионов лет назад. В то время было в среднем на три-четыре градуса теплее и уровень моря омывал берега примерно на 25 метров выше, чем сейчас. Многое говорит о том, что из-за быстрого накопления парниковых газов стоит ожидать экстремальную жару и другие неблагоприятные погодные условия: засухи, внезапные наводнения, таяние ледников, вымирание живых организмов, изменения в экосистемах, повышение уровня моря или массовое исчезновение коралловых рифов. Это лишь некоторые из изменений в природе, которые могут иметь большое значение для человеческого общества.

Как подчеркивалось в прошлогоднем докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата, ситуация может измениться, если принять ряд определенных мер. В частности, это отказ от сжигания ископаемого топлива в промышленности и на транспорте, сокращение выбросов парниковых газов, также могут помочь новые технологии посадки деревьев и другие инновации. По словам ученых, реагировать нужно быстро: меры необходимо принять в течение 11 лет.

Некоторые страны уже объявили чрезвычайную ситуацию, связанную с климатом. Первой стала Великобритания, второй — Ирландия, где парламент также принял поправку к закону о климате.

Источник: irozhlas.cz