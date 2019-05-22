Метеорологи предупредили о риске наводнений

Чешские метеорологи в среду после полудня расширили и уточнили предупреждение об экстремальных осадках и риске наводнений. По их словам, более 100 мм осадков могут выпасть на севере Чехии.

Во вторник днем в городе Градец-Кралове шел дождь, выпало 25 мм осадков. В регионе многие коммуникации не справились с нагрузкой, например, проход под железной дорогой в городе Векош оказался затоплен.

«В северо-восточной части республики в среду и четверг мы ожидаем сильные дожди, в общей сложности может выпасть от 30 до 70 мм осадков. Еще более мощные осадки пройдут в Бескидах до вечера четверга», — отметили метеорологи.

В большинстве районов, пострадавших от сильных или экстремальных дождей, риск наводнения очень высок. Так, уровень воды, особенно в небольших водоемах, может повыситься в Либерецком, Краловеградецком, Пардубицком и Моравскослезскиом краях. Сильный или очень сильный дождь ожидается на Высочине и в некоторых районах Злинского и Южно-Моравского краев.

Угроза наводнения распространяется на районы Усти-над-Орлице в Пардубицком крае и Шумперк и Есеник в Оломоуцком крае.