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Метеорологи предупредили о риске наводнений

Метеорологи предупредили о риске наводнений

Марина Комарова 775 0
Чешские метеорологи в среду после полудня расширили и уточнили предупреждение об экстремальных осадках и риске наводнений. По их словам, более 100 мм осадков могут выпасть на севере Чехии.
Метеорологи предупредили о риске наводнений
Во вторник днем в городе Градец-Кралове шел дождь, выпало 25 мм осадков. В регионе многие коммуникации не справились с нагрузкой, например, проход под железной дорогой в городе Векош оказался затоплен.
 
«В северо-восточной части республики в среду и четверг мы ожидаем сильные дожди, в общей сложности может выпасть от 30 до 70 мм осадков. Еще более мощные осадки пройдут в Бескидах до вечера четверга», — отметили метеорологи.
 
В большинстве районов, пострадавших от сильных или экстремальных дождей, риск наводнения очень высок. Так, уровень воды, особенно в небольших водоемах, может повыситься в Либерецком, Краловеградецком, Пардубицком и Моравскослезскиом краях. Сильный или очень сильный дождь ожидается на Высочине и в некоторых районах Злинского и Южно-Моравского краев.
 
Угроза наводнения распространяется на районы Усти-над-Орлице в Пардубицком крае и Шумперк и Есеник в Оломоуцком крае. 
 
Источник: novinky.cz
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погода наводнение Чехия
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