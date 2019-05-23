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Девушка выжила после падения с моста в Братиславе высотой 80 метров

Девушка выжила после падения с моста в Братиславе высотой 80 метров

Марина Комарова 447 0
Семнадцатилетняя девушка в среду упала со смотровой площадки Братиславского дорожного моста (SNP), высота которого достигает 80 метров, на припаркованный автомобиль. Она была госпитализирована в критическом состоянии.
Девушка выжила после падения с моста в Братиславе высотой 80 метров

SNP — однопилонный стальной дорожный мост веерного дизайна. Это единственный мост в Братиславе, не имеющий ни одной опоры в русле Дуная. Он считается самым большим в городе. 

Словацкие СМИ сообщили, что девушка получила серьезные травмы. Больница, где сейчас находится пострадавшая, отказывается сообщать подробности, поскольку пациент является несовершеннолетним. «Мы можем только подтвердить участие спасателей, которые сразу же выехали на место происшествия, чтобы оказать помощь», — сказала пресс-секретарь спасательной службы Алена Крчова.

Дело расследует полиция. «Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Скорее всего, девушка случайно упала со смотровой площадки моста», — сообщила пресс-секретарь полиции Братиславы Люсия Михаликова.

На пилоне моста SNP расположен ресторан UFO, с территории которого есть доступ к смотровой площадке. Она находится в самой высокой точке моста и защищена перилами со стальными канатами. Это место — одна из популярных туристических достопримечательностей столицы Словакии.

Источник: novinky.cz

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Темы
мост Словакия полиция
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