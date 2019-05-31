Половина чехов работает с конфиденциальными данными в публичном Wi-Fi

94% чехов пользуются общественными сетями Wi-Fi. Почти половина (49%) из них выполняют при этом такие конфиденциальные действия, как ввод паролей и операции в интернет-банкинге, или пересылают интимные фотографии.

Об этом свидетельствуют данные опроса Digital Fortress. Десятки тысяч общественных сетей Wi-Fi доступны в Чешской Республике, их число увеличивается с каждым годом. Каждый пятый использует Wi-Fi в общественных местах несколько раз в день, 27% — несколько раз в неделю и 23% — несколько раз в месяц. Молодые люди моложе 35 лет чаще пользуются публичными сетями.

По мнению экспертов, публичный Wi-Fi представляет большой риск. Злоумышленники могут легко получить доступ к конфиденциальным данным, таким как пароли интернет-банкинга или реквизиты доступа к социальным сетям.

«Чехи чаще всего подключаются в ресторанах и кафе, торговых центрах и барах. Эти места нередко выбирают злоумышленники, чтобы создать поддельную сеть Wi-Fi для доступа к информации на всех подключенных устройствах», — рассказал Павел Ржезничек из Digital Fortress.

Однако поддельная сеть — не единственная уловка: хакеры также взламывают «настоящие» сети Wi-Fi, отслеживая все действия пользователей в них. Злоумышленники могут получить доступ к содержанию электронных писем, банковских счетов и фотографиям, причем жертвы обычно этого не замечают.

Люди, которые регулярно подключаются к общедоступным сетям, должны чаще менять свои пароли ко всем сервисам, а лучший способ предотвратить потерю конфиденциальных данных — не использовать публичный Wi-Fi вообще.

Источник: novinky.cz