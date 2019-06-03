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Причиной аварии круизного лайнера в Венеции стала неисправность двигателя

Причиной аварии круизного лайнера в Венеции стала неисправность двигателя

Марина Комарова 557 0
Огромный круизный корабль MSC Opera в воскресенье утром протаранил в Венеции небольшое прогулочное судно и врезался в причал. Капитан 275-метрового лайнера не мог его остановить из-за сбоя в работе двигателей.
Фото: Luca Bruno
Причиной аварии круизного лайнера в Венеции стала неисправность двигателя

Авария произошла около 9:30 утра на канале Guidecca, недалеко от площади Сан-Марко, исторического центра города. По данным СМИ, в результате происшествия пострадали четыре человека, находившиеся на речном судне. В попытке снизить скорость круизного лайнера водоизмещением 65 тысяч тонн к нему присоединились два буксира, но одна из цепей, соединяющих буксиры и судно, лопнула. В результате круизный гигант врезался в причал и повредил прогулочную лодку. 

«Звук сирены и шок, как сцена из фильма-катастрофы», — написал в Твиттере свидетель аварии, который снимал происходящее на видео. 

Воскресная катастрофа стала дополнительным поводом для возможного запрета крупным судам заходить в канал Guidecca. По мнению критиков, это вызывает разрушение дна, что приводит к затоплению площади Сан-Марко, а также портит перспективу исторического города, внесенного в список ЮНЕСКО. Администрация порта заявила, что с понедельника займется окончательным решением вопроса больших судов в Венеции.

Источник: novinky.cz

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Темы
крушение судна Италия вода
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