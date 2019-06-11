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Ночью сильный дождь с градом повредил дома и машины в Чехии

Ночью сильный дождь с градом повредил дома и машины в Чехии

Марина Комарова 953 0
Грозы пришли в Чехию в понедельник вечером. Хотя дожди длились всего несколько минут, град повредил стекла в домах и машинах. Ветер ломал деревья в Либерецком крае, а в Карловарском крае пожарным пришлось выкачивать воду из подвалов.
Фото: Slavomír Kubeš, ČTK
Ночью сильный дождь с градом повредил дома и машины в Чехии

Грозы пришли на запад Чехии около восьми часов вечера. В первой волне их сопровождали градины размером в несколько сантиметров. В Ломнице возле Соколова были разбиты мансардные окна, повреждены стекла автомобилей. 

Пожарным в Карловарском крае из-за сильного дождя пришлось выкачивать воду из подвалов домов, а также убирать поваленные деревья. В результате стихийного бедствия никто не пострадал, рассказал пресс-секретарь региональной пожарной бригады Мартин Касал.

Пожарные в Либерецком крае в связи с ночным штормом ликвидировали упавшие деревья в более чем 40 местах. В селе Филиповка поезд совершил наезд на поваленное дерево, обошлось без травм, однако утром на некоторых участках движение поездов было приостановлено (например, станциями между Йестржеби и Доксы, Чешска-Липа и Стружнице).

В Либерецком крае несколько деревьев упало на припаркованные машины. Метеорологи предупреждают об очередной волне сильных гроз, которые, вероятно, обрушатся на северо-запад Чехии в ночь со вторника по среду. Грозы могут сопровождаться проливными дождями, градом и штормовым ветром.

Штормовое предупреждение распространяется на Прагу, Среднюю и Южную Чехию, Пльзень, Градец-Кралове, Пардубице и Высочину.

Источник: novinky.cz

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