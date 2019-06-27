Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.45
USD
22.39
RUB
0.35
UAH
0.85
Энциклопедия Карта Погода
01d 25 °C
В публикациях на Facebook врачи и искусственный интеллект могут распознать психоз, алкоголизм и диабет

В публикациях на Facebook врачи и искусственный интеллект могут распознать психоз, алкоголизм и диабет

Марина Комарова 320 0
Лексика, используемая в Facebook, помогает выявить ряд проблем со здоровьем, таких как диабет, депрессия или психоз. Об этом свидетельствуют исследования американских врачей, опубликованные в журнале PLOS ONE.
В публикациях на Facebook врачи и искусственный интеллект могут распознать психоз, алкоголизм и диабет

«Сообщения в социальных сетях очень часто связаны с образом жизни и опытом, а также с тем, как люди себя чувствуют. Такие сообщения предоставляют нам огромное количество информации, которую трудно получить другими способами», — объясняет Раина Мерчант, руководитель исследования.

Проект основан на идее, что язык, используемый в социальных сетях, может быть использован для получения информации о том, что происходит с человеком. Получив доступ к таким данным, врач может судить о здоровье человека в целом. 

«Пока исследование в зачаточном состоянии, мы надеемся, что получим данные из сообщений пациентов в Facebook, которые помогут нам больше узнать об их здоровье», — сказала Мерчант.

Ученые проверили свою гипотезу на тысяче пациентов, которые дали согласие на анализ всей своей истории в Facebook. Затем они создали три модели: одна анализировала только сообщения, другая пыталась оценить здоровье людей по их демографическим показателям, а третья объединила два подхода.

Самой простой анализ касался алкоголя: считать частоту употребления слов «бутылка» и «алкоголь» оказалось эффективнее, чем изучать демографические данные. Четкая связь также была обнаружена между вульгарным языком и более высокими показателями психоза и злоупотребления наркотиками.

Однако некоторые данные трудно объяснить, и связь между ними и заболеваниями, вероятно, будет сложно установить. Например, выяснилось, что люди, которые используют такие слова, как «Бог» или «молиться», страдают от диабета в 15 раз чаще, чем те, кто общается нерелигиозными словами. Почему? Ученые пока не знают.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
социальные сети врачи Болезни алкоголизм наркотики
Читайте
по теме 
Полиция может использовать данные, полученные от информаторов и через соцсети
04.06.2019 13:44 Общество
Полиция может использовать данные, полученные от информаторов и через соцсети
1005 0
Чеху грозит три года тюрьмы за комментарии в соцсети
12.11.2018 09:37 Общество
Чеху грозит три года тюрьмы за комментарии в соцсети
4786 0
В пражском кафе не обслужили знаменитого болливудского актера
07.11.2018 11:49 Общество
В пражском кафе не обслужили знаменитого болливудского актера
5750 0
Пражский Град открыл официальные страницы в соцсетях
06.09.2018 09:01 Политика
Пражский Град открыл официальные страницы в соцсетях
1536 0
Последние новости:
27
июня
Пассажиров пражского метро в ближайшие дни ждут серьезные неудобства
27.06.2019 17:23 Общество
Пассажиров пражского метро в ближайшие дни ждут серьезные неудобства
274 0
Названы самые популярные у туристов места в Праге и во всей Чехии
27.06.2019 15:54 Культура
Названы самые популярные у туристов места в Праге и во всей Чехии
537 0
Чехи паникуют из-за комаров в Хорватии
27.06.2019 13:36 Общество
Чехи паникуют из-за комаров в Хорватии
497 0
Оппозиция не смогла вынести вотум недоверия правительству Бабиша
27.06.2019 09:26 Политика
Оппозиция не смогла вынести вотум недоверия правительству Бабиша
407 0
26
июня
Чешская почта решила сократить штат на 7000 человек
26.06.2019 17:52 Экономика
Чешская почта решила сократить штат на 7000 человек
522 0
Более 20% чешских детей страдают от избыточного веса или ожирения
26.06.2019 13:31 Общество
Более 20% чешских детей страдают от избыточного веса или ожирения
390 0
В период летних каникул будет ограничено движение на чешских автомагистралях
26.06.2019 11:35 Экономика
В период летних каникул будет ограничено движение на чешских автомагистралях
501 0
В Праге официально проживают 1,3 млн человек, в действительности — свыше 1,55 млн
26.06.2019 09:51 Экономика
В Праге официально проживают 1,3 млн человек, в действительности — свыше 1,55 млн
1632 0
Прага 10 собирается ввести платные парковочные зоны
26.06.2019 09:00 Общество
Прага 10 собирается ввести платные парковочные зоны
490 0
25
июня
Чехи заняли четвертое место в списке самых честных народов мира
25.06.2019 16:57 Общество
Чехи заняли четвертое место в списке самых честных народов мира
2215 0


Мобильная версия