Чехи стали меньше наказывать детей за плохие оценки

Количество детей, которые боятся возвращаться домой из-за плохих оценок в школьном табеле, значительно снизилось по сравнению с прошлым годом. Однако наметилась другая тенденция: родители поощряют детей за хорошие оценки слишком дорогими подарками.

Фото: Ivan Blažek, Právo

«Каждый день около 500 детей звонят нам на горячую линию, но мало кто из них жалуется на страх перед родителями из-за плохих оценок. Это уже не так актуально, как несколько лет назад, когда тысячи детей звонили нам», — рассказала Регина Яндова, один из организаторов горячей линии.

Она связывает это главным образом с тем, что у родителей стало больше возможностей контролировать показатели детей в течение года. Многие школы используют электронные системы, с помощью которых родители могут следить за успеваемостью.

«Иногда нам звонят сами родители, и наши психологи советуют им, как реагировать, когда успеваемость ухудшается. Мы объясняем, что они должны работать с ребенком на постоянной основе, и советуем, как выстроить такую систему, например пригласить репетитора», — говорит Яндова.

Детский психолог Мирослав Гудец обращает внимание на другую крайность, когда родители пытаются мотивировать своих детей дорогими подарками, если те станут лучше учиться.

«Я сталкивался с ситуацией, когда у ребенка были проблемы в школе и родители пообещали ему, что купят мотоцикл, однако потом выяснилось, что он не сможет на нем ездить, и интерес к учебе снова пропал», — вспоминает он. Кроме того, часто родители предлагают детям 1000 крон за табель с хорошими оценками.

«Цель образования не в том, чтобы ребенок мог похвастаться дома. В таком случае он теряет радость обучения. Предлагать дорогие подарки в обмен на хорошие оценки — это неправильная мотивация», — подчеркивает Гудец. Психологи считают, что вполне достаточно купить мороженое, торт или организовать ребенку небольшое путешествие, чтобы после окончания школьного года он получил приятные впечатления.

Источник: novinky.cz