Утром 3 июля в нескольких районах Чехии были заморозки

В нескольких районах Чехии утром в среду наблюдались заморозки. Холоднее всего было в Йизерских горах, где температура воздуха упала до -2,3 градусов Цельсия. Температура ниже нуля также отмечена на Шумаве и в Крушных горах.

Об этом сообщил Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ). «Сегодняшнее утро было довольно свежим со средней температурой воздуха около 10 градусов выше нуля, однако в некоторых местах наблюдались заморозки», — говорится в сообщении.

В последние недели в Чешской Республике ночи были жаркими. Средняя температура в июне составила +20,7 градусов Цельсия. Согласно статистике, более теплым июнь был только в 2003 году, когда средняя температура составила +22°C.

Температурные рекорды в Чехии были зафиксированы в понедельник. Так, в районе Зноймо воздух прогрелся до +38,4°C. В понедельник после полудня в республику пришли грозы и небольшое похолодание. До конца недели метеорологи ожидают солнечную погоду с типичными для лета температурами и минимальным количеством осадков.

Метеостанции ČHMÚ, где в ночь на среду были отмечены отрицательные температуры:

Станция температура (в градусах Цельсия) Йизерские горы: Kořenov, Jizerka-rašeliniště -2,3 Шумава: Rokytská slať -2,0 Шумава: Kvilda-Perla, Jezerní slať -2,0 Крушные горы: Jelení -1,3 Крушные горы: Rolava -1,1 Йизерские горы: Kořenov, Jizerka -0,9

Источник: ceskenoviny.cz