Утром 3 июля в нескольких районах Чехии были заморозки

Об этом сообщил Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ). «Сегодняшнее утро было довольно свежим со средней температурой воздуха около 10 градусов выше нуля, однако в некоторых местах наблюдались заморозки», — говорится в сообщении.
В последние недели в Чешской Республике ночи были жаркими. Средняя температура в июне составила +20,7 градусов Цельсия. Согласно статистике, более теплым июнь был только в 2003 году, когда средняя температура составила +22°C.
Температурные рекорды в Чехии были зафиксированы в понедельник. Так, в районе Зноймо воздух прогрелся до +38,4°C. В понедельник после полудня в республику пришли грозы и небольшое похолодание. До конца недели метеорологи ожидают солнечную погоду с типичными для лета температурами и минимальным количеством осадков.
Метеостанции ČHMÚ, где в ночь на среду были отмечены отрицательные температуры:
|Станция
|температура (в градусах Цельсия)
|Йизерские горы: Kořenov, Jizerka-rašeliniště
|-2,3
|Шумава: Rokytská slať
|-2,0
|Шумава: Kvilda-Perla, Jezerní slať
|-2,0
|Крушные горы: Jelení
|-1,3
|Крушные горы: Rolava
|-1,1
|Йизерские горы: Kořenov, Jizerka
|-0,9
Источник: ceskenoviny.cz