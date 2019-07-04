Девятилетняя девочка в Чехии чуть не погибла в канатном парке

В детском канатном центре на Шумаве чуть не произошла трагедия. Девятилетняя девочка, находясь на высоте шести метров, запуталась в веревках и стала задыхаться, на короткое время потеряв сознание.

«Мы доставили девочку на вертолете в больницу города Пльзень уже в сознании», — рассказала пресс-секретарь спасательной службы Мария Свободова. Полиция расследует дело о причинении вреда здоровью в результате халатности. По одной из версий, девочка плохо прикрепила защитный карабин при съезде по канату.

«Это привело к тому, что она повисла на веревке на высоте шести метров над землей и, поскольку у нее уже не было сил держаться, отпустила канат. В результате ремень безопасности затянулся у нее на шее и начал душить», — пояснил один из свидетелей. По словам директора канатного парка, девочка перед доступом к аттракционам получила необходимые указания, а в парке присутствовал инструктор.

Источник: novinky.cz