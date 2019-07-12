В результате стрельбы в ресторане в Чехии скончалась женщина

Вечером 11 июля в ресторане «У Звону», расположенном в чешском городе Рихнов-над-Кнежноу, мужчина открыл стрельбу после ссоры с женой и тяжело ранил супругу. Женщина была доставлена в больницу в критическом состоянии, ночью она скончалась от полученных ранений.

Сообщение об инциденте в центре города поступило в полицию около 8 часов вечера. «Полицейский патруль, который приехал на место происшествия, обнаружил раненую женщину и задержал мужчину, который открыл стрельбу. Никто из гостей ресторана не пострадал», — рассказала пресс-секретарь полиции Ивана Ежкова. Она добавила, что следователи выясняют обстоятельства происшествия, подробности полиция обнародует позднее.

Согласно информации свидетелей, опубликованной в Facebook на странице Žijeme Rychnovskem, супруги поссорились, после чего в ресторане прозвучали выстрелы. Причиной ссоры стали слова женщины о разводе. Без матери остались трое детей, родившихся в браке (двое совершеннолетних и один ребенок в возрасте 13 лет).

В среду 10 июля похожий случай произошел в городе Костелец-над-Лабем, где 56-летний мужчина после семейной ссоры ранил 82-летнюю женщину из оружия, на ношение которого у него было разрешение. Стрелявший задержан, полиция подозревает его в попытке убийства.

Источник: novinky.cz