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Германия будет бороться с потоком нелегальных мигрантов, которые попадают в страну через Чехию

Германия будет бороться с потоком нелегальных мигрантов, которые попадают в страну через Чехию

Марина Комарова 480 0
Число мигрантов, которые незаконно пересекли границу между Чешской Республикой и Германией, в прошлом увеличилось по сравнению с 2017 годом. Если в 2017 году их было 4035, то в прошлом — 4295, на 6,5% больше.
Германия будет бороться с потоком нелегальных мигрантов, которые попадают в страну через Чехию
Об этом говорится в отчете за 2018 год, который был представлен министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером в Берлине. В прошлом году в Германии было зарегистрировано 42 478 незаконных пересечений границы, а годом ранее — 50 154.
 
В январе 2018 года зафиксировано 474 случая незаконного пересечения границ между Германией и Чехией, меньше всего случаев отмечено в июле (280) и августе (293). Такая динамика связана с изменением маршрутов миграции, сообщил Зеехофер. Он уточнил, что теперь на границе с Чехией будут проводиться регулярные и более строгие проверки, однако создание контрольно-пропускных пунктов, как на границе с Австрией, где в 2018 году отмечено 11 464 нелегальных перехода, пока не планируется.
 
Еще 4062 нелегальных перехода были зафиксированы на швейцарской границе, 3736 на французской и 2061 на польской. Относительно большое количество людей — 10 289 — пытались незаконно пересечь границу Германии в прошлом году в одном из аэропортов. В позапрошлом году их было еще больше — 11 220 человек.
 
Большинство мигрантов, задержанных немецкой полицией, не возвращаются туда, откуда прибыли. Если приезжие ходатайствуют о предоставлении убежища в Германии и не делали этого раньше, государство их принимает. Согласно полицейской статистике, Германия в прошлом году возвратила 942 мигранта в Чешскую Республику.
 
Источник: novinky.cz
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Темы
Германия Чехия полиция беженцы
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