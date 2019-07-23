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Жаркая погода ухудшит ситуацию с засухой в Чехии

Жаркая погода ухудшит ситуацию с засухой в Чехии

Марина Комарова 169 0
После небольших осадков и прохладной погоды в Чехию снова идет тропическая жара. Согласно проекту Intersucho, около 30% территории республики подвержено засухе. Из-за высоких температур количество районов с самым высоким ее уровнем может удвоиться.
Жаркая погода ухудшит ситуацию с засухой в Чехии

По информации Intersucho, сильная засуха была 21 июля на северо-западе Чехии, в некоторых районах на северо-востоке Чехии, а также в Моравско-Силезском регионе. Ситуация на западе Чехии, к западу и юго-западу от города Пльзень, также ухудшилась.

По сравнению с предыдущей неделей уменьшилось количество районов, где исследователи из Intersucho оценивали засуху как экстремальную, особенно в Оломоуцком регионе. Однако в ближайшие дни метеорологи ожидают температуру свыше +30°C без осадков. По мнению аналитиков Intersucho, засушливая площадь будет увеличиваться в течение недели. По прогнозу, в южной Чехии может преобладать сильная засуха, ситуация в Южной Моравии также ухудшится. Только к выходным метеорологи ожидают ливни и грозы.

Intersucho — это проект Исследовательского института глобальных изменений CzechGlobe, Университета Менделя в Брно и Государственного земельного управления, который помогает фермерам устранить последствия засухи. Отчеты фермеров показывают, что нынешняя погода способствует снижению урожайности. Во многих районах Моравии потери достигают десятков процентов.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
погода Чехия
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