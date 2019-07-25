В первой половине 2019 года полиция в Чехии задержала 2700 нелегальных мигрантов

Наибольшее количество иностранцев, находящихся в Чешской Республике нелегально, прибывает из Украины. С апреля по конец июня полиция задержала 1328 нелегальных мигрантов, за шесть месяцев текущего года их число достигло 2700 человек.

Количество мигрантов, которые пересекли границы Чехии для въезда в другие страны, немного уменьшилось. Полиция задержала 50 человек во втором квартале этого года и 109 с января по конец июня. В основном речь идет о мигрантах из Ирака, Афганистана, Сирии и Йемена. «Большинство из них направлялись в Германию и Великобританию», — сообщает МВД Чехии.

Полиция ежегодно задерживает за незаконное пребывание в Чешской Республике около пяти тысяч человек. Исключением является 2015 год, когда в разгар общеевропейского миграционного кризиса число таких случаев превысило 8500.

В этом году было задержано 764 нелегальных мигранта из Украины, следом идут молдаване, вьетнамцы и россияне. Ситуация с легальной миграцией стабильна, отмечают в министерстве. «В настоящее время в Чехии зарегистрировано более 570 тысяч иностранцев. Почти четверть из них родом из Украины», — рассказали в министерстве. Пятая часть приезжих — словаки. Иностранцы чаще всего едут в Чешскую Республику, чтобы работать, а также чтобы учиться или заниматься бизнесом.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz