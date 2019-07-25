Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.51
USD
22.94
RUB
0.36
UAH
0.9
Энциклопедия Карта Погода
01d 34 °C
В первой половине 2019 года полиция в Чехии задержала 2700 нелегальных мигрантов

В первой половине 2019 года полиция в Чехии задержала 2700 нелегальных мигрантов

Марина Комарова 297 0
Наибольшее количество иностранцев, находящихся в Чешской Республике нелегально, прибывает из Украины. С апреля по конец июня полиция задержала 1328 нелегальных мигрантов, за шесть месяцев текущего года их число достигло 2700 человек.
В первой половине 2019 года полиция в Чехии задержала 2700 нелегальных мигрантов

Количество мигрантов, которые пересекли границы Чехии для въезда в другие страны, немного уменьшилось. Полиция задержала 50 человек во втором квартале этого года и 109 с января по конец июня. В основном речь идет о мигрантах из Ирака, Афганистана, Сирии и Йемена. «Большинство из них направлялись в Германию и Великобританию», — сообщает МВД Чехии.

Полиция ежегодно задерживает за незаконное пребывание в Чешской Республике около пяти тысяч человек. Исключением является 2015 год, когда в разгар общеевропейского миграционного кризиса число таких случаев превысило 8500.

В этом году было задержано 764 нелегальных мигранта из Украины, следом идут молдаване, вьетнамцы и россияне. Ситуация с легальной миграцией стабильна, отмечают в министерстве. «В настоящее время в Чехии зарегистрировано более 570 тысяч иностранцев. Почти четверть из них родом из Украины», — рассказали в министерстве. Пятая часть приезжих — словаки. Иностранцы чаще всего едут в Чешскую Республику, чтобы работать, а также чтобы учиться или заниматься бизнесом. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
иностранцы Министерство внутренних дел Чехия
Читайте
по теме 
Иностранцы смогут посетить Санкт-Петербург по электронной визе
23.07.2019 12:12 Экономика
Иностранцы смогут посетить Санкт-Петербург по электронной визе
597 0
Как оформить приглашение в Чехию для родственников по упрощенной схеме
22.07.2019 15:49 Жизнь
Как оформить приглашение в Чехию для родственников по упрощенной схеме
1380 0
Что изменится в законе об иностранцах уже 31 июля
17.07.2019 13:45 Жизнь
Что изменится в законе об иностранцах уже 31 июля
7551 0
Пособие по уходу за ребенком в Чехии: правда и мифы
16.07.2019 17:53 Жизнь
Пособие по уходу за ребенком в Чехии: правда и мифы
1792 0
Последние новости:
25
июля
В Чехии полиция выявила случаи вымогательства и предоставления «крыши» бизнесменам
25.07.2019 17:41 Общество
В Чехии полиция выявила случаи вымогательства и предоставления «крыши» бизнесменам
1 0
Cрочно требуется помощь с перевозкой ребенка из Италии в Прагу после несчастного случая
25.07.2019 14:36 Общество
Cрочно требуется помощь с перевозкой ребенка из Италии в Прагу после несчастного случая
790 0
Обнаружены самые древние наскальные рисунки в Чехии
25.07.2019 10:22 Культура
Обнаружены самые древние наскальные рисунки в Чехии
343 0
Карел Готт отменил концерт из-за воспаления легких
25.07.2019 09:01 Общество
Карел Готт отменил концерт из-за воспаления легких
183 0
24
июля
Турист из Чехии сорвался со скалы в Аршане в Бурятии
24.07.2019 13:54 Общество
Турист из Чехии сорвался со скалы в Аршане в Бурятии
584 0
В первом полугодии 2019 года услугами пражского аэропорта воспользовались 7,84 млн пассажиров
24.07.2019 13:10 Экономика
В первом полугодии 2019 года услугами пражского аэропорта воспользовались 7,84 млн пассажиров
246 0
Производство автомобилей в Чехии за полгода сократилось на 1,5%
24.07.2019 11:11 Экономика
Производство автомобилей в Чехии за полгода сократилось на 1,5%
503 0
Администрация Праги 1 ограничит въезд автомобилей в центр города
24.07.2019 10:20 Общество
Администрация Праги 1 ограничит въезд автомобилей в центр города
933 0
23
июля
Новым премьером Великобритании станет Борис Джонсон
23.07.2019 15:18 Политика
Новым премьером Великобритании станет Борис Джонсон
446 0
Продажи новых квартир в Праге снизились
23.07.2019 13:21 Экономика
Продажи новых квартир в Праге снизились
2058 0


Мобильная версия