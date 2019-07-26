Жительницы Европы стали реже загорать топлес

Причина изменения привычек – опасения сексуальных домогательств и чрезмерного внимания, неуверенность в себе и забота о здоровье.
Чаще всего топлес загорают жительницы Испании: ходя бы раз на пляже верхнюю часть купальника снимали 48%. Далее следуют немки (34%), француженки (22%), англичанки (19%), а самыми скромными оказались итальянки (15%). Авторы исследования обращают внимание на то, что в 1984 году среди жительниц Франции в возрасте от 18 до 49 лет загорать топлес пробовали 43%.
Снижается и популярность нудизма. Наиболее распространено это явление в Испании: хотя бы раз отдыхали на пляже совсем без одежды 20% испанских женщин. Далее следуют гражданки Германии (19%). В Британии, Франции и Италии на нудистских пляжах бывали лишь 8, 6 и 4% опрошенных.
В исследовании приняли участие пять тысяч женщин.
Источник: ceskenoviny.cz