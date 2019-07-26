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Жительницы Европы стали реже загорать топлес

Жительницы Европы стали реже загорать топлес

Александра Кириченко 71 0
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного французским институтом Ifop во Франции, Италии, Испании, Германии и Великобритании. Если в 2016 году без верхней части купальника на пляже хотя бы иногда обходились 33% женщин старше 18 лет, то теперь их доля сократилась до 27%.
Жительницы Европы стали реже загорать топлес

Причина изменения привычек – опасения сексуальных домогательств и чрезмерного внимания, неуверенность в себе и забота о здоровье.

Чаще всего топлес загорают жительницы Испании: ходя бы раз на пляже верхнюю часть купальника снимали 48%. Далее следуют немки (34%), француженки (22%), англичанки (19%), а самыми скромными оказались итальянки (15%). Авторы исследования обращают внимание на то, что в 1984 году среди жительниц Франции в возрасте от 18 до 49 лет загорать топлес пробовали 43%.

Снижается и популярность нудизма. Наиболее распространено это явление в Испании: хотя бы раз отдыхали на пляже совсем без одежды 20% испанских женщин. Далее следуют гражданки Германии (19%). В Британии, Франции и Италии на нудистских пляжах бывали лишь 8, 6 и 4% опрошенных.

В исследовании приняли участие пять тысяч женщин.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Европа Франция пляж отдых Опрос общественного мнения
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