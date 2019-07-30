Суд отклонил иск российского студента-анархиста к Чешской Республике

Пражский суд отказался удовлетворить иск российского студента Игоря Шевцова, требовавшего от Чехии компенсацию почти в 1,3 млн крон за уголовное преследование. Заявление россиянина, причисляющего себя к анархистам, Окружной суд Праги 2 начал рассматривать еще в августе 2018 года.

Фото: vk.com

Свой вердикт судья Зденька Бурдова мотивировала тем, что иск был подан позже установленного срока, составляющего по подобным делам шесть месяцев. Решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

Как ранее сообщал 420on.cz, в 2015 году Шевцов, которому тогда было 20 лет, провел три месяца в тюрьме из-за обвинения в нападении на дом министра обороны ЧР, а также в пособничестве при создании граффити. Позже судьи решили освободить студента, изучавшего этнологию в Карловом университете.

Министерство юстиции принесло Шевцову извинения и выплатило компенсацию в размере 360 тысяч крон: 92 тысячи за заключение в тюрьму, 103 тысячи за расходы на адвоката и оставшуюся часть – за то, что в его отношении велось уголовное преследование. Однако студент принял решение требовать дополнительной компенсации от Чешской Республики. Иск он подал в ноябре 2017 года.

Изначально полиция обвиняла Шевцова в том, что он бросил в дом бывшего министра обороны Чехии Мартина Стропницкого (ANO) бутылки с зажигательной смесью. Доказательств оказалось недостаточно, и Пражский городской суд был вынужден два года спустя отменить этот пункт обвинения. Тогда русского студента обвинили в пособничестве причинению вреда чужому имуществу. Это преступление он якобы совершил, снимая во время демонстрации в поддержку задержанных анархистов, как кто-то рисует граффити перед зданием тюрьмы.

Суд вынес решение депортировать Шевцова на два года. Позже апелляционный суд изменил это наказание на трехлетний запрет посещать спортивные, культурные и общественные мероприятия. Затем Верховный суд постановил, что Шевцов максимум совершил административное правонарушение, а позже, в августе 2017 года, Управление городской части Прага 6 признало его невиновным и в этом. Адвокат Шевцова Павел Кожоушек (JUDr. Pavel Kožoušek) утверждает, что именно от указанной даты следует отсчитывать шесть месяцев, таким образом, иск был подан вовремя.

Видео: разговор журналиста Мартина Веселовского (Martin Veselovský) с Игорем Шевцовым.

Источник: aktualne.cz