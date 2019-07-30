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Петршинская башня впервые окрасится в цвета радуги на время Prague Pride

Петршинская башня впервые окрасится в цвета радуги на время Prague Pride

Александра Кириченко 558 0
Организаторы прайда рассказали, что во время фестиваля сексуальных меньшинств, который состоится в Праге уже в девятый раз, столичный магистрат впервые вывесит на своем здании радужный флаг. Также в цвета флага окрасится Петршинская башня.
Фото: Valerie Chlubnová, praguepride.com
Петршинская башня впервые окрасится в цвета радуги на время Prague Pride

«В этом году пражский прайд, как и многие другие фестивали по всему миру, будет посвящен 50-й годовщине так называемых стоунволлских бунтов, — рассказала директор мероптиятия Гана Кулганкова. — Восстание началось 28 июля 1969 года с полицейского рейда на танцевальный гей-бар в Нью-Йорке. Посетители бара Stonewall Inn начали оказывать сопротивление задержаниям, поводом к которым стало подозрение в гомосексуальном поведении».

В 2019 году Prague Pride будет проходить с 5 по 11 августа. Участников ждет ряд театральных представлений, кинопоказов, выставок, дискуссий, спортивных акций. Полную программу можно посмотреть на официальном сайте мероприятия. Кульминацией фестиваля станет шествие, которое 10 августа пройдет от Вацлавской площади по улице Na Příkopě, через площадь Республики, далее по набережной и через Чехов мост на Летну. Организаторы рассчитывают, что в параде примут участие 30 тысяч человек.

Среди них будет три называемых маршала — актер, политик, редактор и гей-активист Йиржи Громада, депутат от партии ANO Карла Шлехтова и Давид Тишер, представляющий цыганское ЛГБТ-сообщество. 

Источник: idnes.cz 

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лгбт Prague Pride
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