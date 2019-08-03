Отмывший Карлов мост доброволец оказался двойным убийцей

Мирослав Черны, в ночь на 28 июля очистивший Карлов мост от граффити, в 1999 году застрелил свою жену и ее любовника, за что был приговорен к 20 годам тюрьмы. Позже срок был сокращен до 17 лет.

Фото: скриншот видео Seznam Zprávy

В итоге Черны вышел на свободу, отсидев 11 с половиной лет. Мужчина сам рассказал журналистам о своем прошлом. «Я не знаменитость, которая заслужила, чтобы ее кто-то превозносил. Я не ожидал такой шумихи в связи с тем, что сделал с Карловым мостом. Это моя работа, которой я занимаюсь с удовольствием и которая, на мой взгляд, имеет смысл. Также я должен признаться, что не все в моей жизни было в порядке, особенно в отношениях с самыми близкими», — сказал он, уточнив, что за последнюю неделю получил около 2 тысяч сообщений с благодарностями.

Черны рассказал, что на момент совершения преступления был женат восемь лет. Постепенно отношения с супругой испортились, она завела любовника и готовилась к разводу. Мирослав раздобыл пистолет, чтобы застрелить жену и совершить самоубийство, так как не видел смысла в жизни. Застав супругу с другим мужчиной, он убил и его, а потом выстрелил себе в голову, но выжил.

Будучи в тюрьме, Черны закончил образование в гимназии, а, выйдя на свободу, уехал на некоторое время в Великобританию, чтобы учить английский язык. Также он прошел несколько курсов повышения квалификации и учился на философском факультете Карлова университета.

Отметим, что Мирослав Черны в понедельник, 5 августа, должен принять участие в мастер-классе по удалению граффити, организованном пражской мэрией. Также мэр чешской столицы Зденек Гржиб выступил с инициативой заплатить мужчине за очистку Карлова моста. Новую информацию он прокомментировал следующим образом, добавив, что мероприятие состоится: «Господин Черны отбыл свое наказание и в настоящее время приносит пользу обществу».

Источник: idnes.cz