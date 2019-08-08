Чешский Минюст отказал России в выдаче банкира, обвиняемого в миллиардных хищениях

«По делу Бугаевского госпожа министр 11 июня 2019 года приняла решение отказать в выдаче, о чем российская сторона была уведомлена. На этом вопрос закрыт», — заявил пресс-секретарь Министерства юстиции Владимир Ржепка.
Ранее Пражский городской суд, а затем высший суд постановили, что выдача Бугаевского возможна, но оставили окончательное решение за Министерством юстиции.
В России 50-летний Бугаевский обвиняется в присвоении около 45 млн евро (около 3,9 млрд рублей) путем фиктивного обмена валюты и перевода средств на подконтрольные счета, а также в хищении облигаций федерального займа на сумму 7,925 млрд рублей.
Лицензия у банка «Интеркоммерц» была отозвана в 2016 году. Агентство по страхованию вкладов обнаружило в кредитной организации недостачу более чем в 50 млрд рублей.
Бугаевский был задержан в январе 2018 года на основе международного ордера. Позже он попросил в Чехии убежище, объяснив свое преследование политическими мотивами. В 1996-1997 годах он был одним из заместителей председателя правительства Российской Федерации, занимаясь экономическими вопросами, а в 1999-2001 годах занимал должность заместителя председателя Банка России.
Источник: aktualne.cz