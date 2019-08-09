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Глава чешского Минсельхоза отозвал разрешение на массовое применение яда

Глава чешского Минсельхоза отозвал разрешение на массовое применение яда

Александра Кириченко 57 0
Чешский министр сельского хозяйства Мирослав Томан после совещания представителей ведомства со специалистами из министерств окружающей среды и здравоохранения отменил постановление, направленное на борьбу с полевыми мышами и ставившее под угрозу других животных, а также птиц.
Глава чешского Минсельхоза отозвал разрешение на массовое применение яда

«Я приостановил разрешение на повсеместное применение препарата Stutox II на наиболее пострадавших сельхозучастках. Во многих округах полевые мыши присутствуют в катастрофических количествах, что грозит земледельцам ущербам в сотни миллионов крон, и мы вместе будем искать выход из этой ситуации», — заявил Томан.

Постановление, позволявшее с 5 августа по 2 декабря повсеместное использование яда Stutox II для борьбы с полевыми мышами в 48 из 76 округов Чехии, было выпущено подведомственным Минсельхозу Главным контрольным и испытательным институтом сельского хозяйства (ÚKZÚZ) в понедельник. Против выступили орнитологи, заявившие, что рассыпать яд вне мышиных нор недопустимо: могут погибнуть хищные птицы, аисты, цапли и совы, а также зайцы, косули, домашние собаки и кошки. К возмущению присоединилось Министерство окружающей среды, заявив, что повсеместное применение яда — это «шаг на 50 лет назад». 

Полевые мыши расплодились из-за засухи. Сильнее всего они угрожают урожаю в Моравии. Специалисты утверждают, что с засильем грызунов справятся хищники, но для них нужно создать условия — разнообразный ландшафт вместо сельскохозяйственных монокультур.

Источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства ЧР

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Темы
животные Министерство сельского хозяйства Министерство окружающей среды
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