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В ночь на 12 августа метеорологи зафиксировали тысячи молний

В ночь на 12 августа метеорологи зафиксировали тысячи молний

Марина Комарова 3387 0
В ночь с воскресенья на понедельник метеорологи зафиксировали около 15 тысяч разрядов молнии. Согласно данным Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ), большинство гроз наблюдалось в Западной Чехии (Пльзеньский край).
В ночь на 12 августа метеорологи зафиксировали тысячи молний

Молнии также стали причиной пожаров. Так, ночью загорелся дом в Олешнице в Краловоградецком районе. Возгорание тушили пять пожарных подразделений. Ущерб предварительно оценивается в 980 тысяч крон. В результате пожара никто не пострадал.

Такое количество молний в Чехии и Европе не является редким явлением. Так, по данным ČHMÚ, в июне 2017 года устройства за один день зафиксировали над Чешской Республикой более 80 тысяч разрядов молнии. Во всей Центральной Европе количество ударов молнии превысило 300 тысяч.

Источник: novinky.cz

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