В ночь на 12 августа метеорологи зафиксировали тысячи молний

Молнии также стали причиной пожаров. Так, ночью загорелся дом в Олешнице в Краловоградецком районе. Возгорание тушили пять пожарных подразделений. Ущерб предварительно оценивается в 980 тысяч крон. В результате пожара никто не пострадал.
Такое количество молний в Чехии и Европе не является редким явлением. Так, по данным ČHMÚ, в июне 2017 года устройства за один день зафиксировали над Чешской Республикой более 80 тысяч разрядов молнии. Во всей Центральной Европе количество ударов молнии превысило 300 тысяч.
Источник: novinky.cz