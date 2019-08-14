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Чешку, которая призывала поджечь автобусы с беженцами, ждет суд

Чешку, которая призывала поджечь автобусы с беженцами, ждет суд

Марина Комарова 1044 0
26-летняя девушка из города Пльзень, призывавшая в Facebook сжечь автобусы с беженцами, предстанет перед судом.
Чешку, которая призывала поджечь автобусы с беженцами, ждет суд

Изначально автор комментария была оштрафована на 500 крон за проступок, связанный с нарушением общественного порядка. Однако после вмешательства Верховного суда в Брно это решение было отменено, а материалы дела отправлены на пересмотр. Теперь женщине грозит до трех лет тюрьмы за разжигание ненависти.

«И мы будем платить за них. Почему эти автобусы сразу не сожгли», — такой комментарий женщина разместила в Facebook к сообщению о семьях беженцев, которые были найдены в грузовиках, а затем помещены в автобусы для транспортировки в лагерь. Женщина вступила в дискуссию с пользователями соцсети, защищавшими мигрантов. «Когда эти дети вырастут и будут насиловать наших детей, мы это обсудим. Ничего нормального из них не вырастет. Вы хотите, чтобы все выглядело, как во Франции или Германии?» — написала она. Полиция привлекла женщину к ответственности, а прокуратура выдвинула обвинения в ее адрес в апреле прошлого года.

Месяц спустя районный суд постановил, что действия обвиняемой не были насколько серьезными, чтобы привлекать ее к уголовной ответственности. Таким образом, дело было передано комиссии по расследованию. Областной суд города Пльзень пришел к аналогичному выводу, отклонив требование прокурора передать материалы в производство по уголовному делу. Однако Верховный суд Брно отменил решения обеих нижестоящих инстанций и назначил новое слушание.

«Форма подстрекательства не определена законом. Оно может быть как явным, так и скрытым», — пояснил Верховный суд.

Источник: novinky.cz

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Темы
беженцы Чехия социальные сети суды
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