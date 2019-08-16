В жилом доме в Либерце произошел взрыв газа

Один человек серьезно пострадал в результате пожара и последующего взрыва газа в панельном доме в Либерце. 35 человек были эвакуированы.

Либерецкие пожарные прибыли на место происшествия рано утром 16 августа. Горела квартира на верхних этажах восьмиэтажного дома в районе Кристианов. Она погасили пламя, однако в одной из квартир произошел взрыв газа. Пожарным пришлось эвакуировать из дома 35 человек, в том числе с помощью специального оборудования. Один человек из сгоревшей квартиры получил серьезные травмы и находится в больнице, рассказала пресс-секретарь региональной противопожарной службы Люция Гложкова.

«У нас был только один пациент, которого доставили с тяжелыми травмами в травматологический центр больницы в Либереце», — сообщил официальный представитель спасателей Михаил Георгиев. По его словам, женщина пострадала в результате взрыва, ожогов у нее не было, поэтому ее не направляли в ожоговый центр.

Состояние здания оценивают эксперты.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz