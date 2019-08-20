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Карта жертв оккупации Чехословакии опубликована в интернете

Карта жертв оккупации Чехословакии опубликована в интернете

Александра Кириченко 101 0
Институт изучения тоталитарных режимов выложил онлайн интерактивную карту, на которой отмечены случаи гибели людей, связанные с вторжением в Чехословакию войск Варшавского договора в августе 1968 года.
Карта жертв оккупации Чехословакии опубликована в интернете

Карта, созданная по итогам исследования сотрудника института Милана Барты и его коллег, а также Прокопа Томка и Иво Пейчоха из Военного исторического института, позволяет узнать, в каких населенных пунктах бывшей Чехословакии происходили подобные инциденты, сколько человек в них погибло и какова причина их смерти. Также есть фильтры по национальности, возрасту и полу жертв.

Всего на карте представлена информация о 148 погибших, среди них 25 женщин и 123 мужчины. Большинство жертв оккупации – чехи по национальности, также известно о 41 словаке и четырех венграх.

34 человека погибли во время протестов, 110 умерли из-за трагических случайностей. В качестве причины смерти чаще всего, в 84 случаях, упоминается ДТП. 50 человек были застрелены.

Карта, часть проекта Dějepis 21 («История в XXI веке»), доступна по данной ссылке

Источник: Институт изучения тоталитарных режимов

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Темы
1968 год оккупация история
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