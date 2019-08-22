В Брно мальчик попал под трамвай из-за мобильного телефона

Авария произошла вечером в среду. Мальчик переходил улицу Нове-Сады по пешеходному переходу. «Он больше внимания уделял мобильному телефону, чем дорожной ситуации, и остановился прямо перед трамваем. У водителя не было возможности предотвратить столкновение», — рассказал представитель полиции Богумил Малашек.
Мальчик остался зажатым под трамваем, спасателям пришлось вытаскивать его. Спасатели доставили ребенка в больницу с травмой средней тяжести. Полиция расследует обстоятельства аварии.
«Полицейские предупреждают, что звонки, просмотр игр на телефоне или планшете отвлекают пешехода и являются частой причиной несчастных случаев. Также очень опасно слушать громкую музыку в наушниках», — заключил Малашек.
Источник: novinky.cz