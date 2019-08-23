Сотрудники военного аэропорта собрали килограммы пластиковых крышек для больного ребенка – люди их действия раскритиковали

Сотрудники военного аэропорта Прага-Кбелы пожертвовали ребенку-инвалиду семь мешков с крышками от пластиковых бутылок. Эта инициатива вызвала критику, поскольку килограмм таких крышек стоит всего 5 крон.

«Семь мешков с крышками были переданы представителям муниципального управления в Кбелы на прошлой неделе пилотами 24-й базы ВВС Прага-Кбелы. Сотни килограммов крышек помогут родителям ребенка-инвалида, например, оплатить реабилитацию или приобрести реабилитационное оборудование», - сообщает Министерство обороны.

Эта форма помощи вызвала критику в социальной сети Facebook. «Вы рассчитали стоимость хранения и снятия крышек и сравнили ее с ценой выкупа? Наверное, нет», - написал Людек Квапил в комментарии к посту.

Пользователь Петр Зильберштейн Немец добавил: «Один мешок весит не более 20 кг. Таким образом, всего это 140 кг, за 1 кг семья получит 5 крон, то есть всего 700 крон. Таким образом, вы хвастаетесь, что X взрослых людей потратили 700 крон на больную девочку в течение X месяцев».

Однако большинство комментариев к этому посту намекают на то, что люди больше помогут семье, если отправят немного денег на счет. «Суть нашего мероприятия заключается в том, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается ... и даже путем сбора крышек», - говорится в одном из комментариев министерства. По словам представителя министерства, пластиковые бутылки покупало не министерство, а сами солдаты и служащие, и это давняя традиция – помогать таким образом нуждающимся семьям.

Мать больной маленькой девочки, несмотря на реакцию пользователей социальных сетей, высоко оценила помощь военного персонала аэропорта.

«Мы очень ценим помощь. Благодаря вам Каченка смогла пройти 14-дневный курс в Лазне-Климковицах в рамках программы клим-терапии и интенсивной логопедической программы», - сказала она в благодарственном письме.