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Выбраны самые красивые девушки Чехии и Словакии. Фото

Выбраны самые красивые девушки Чехии и Словакии. Фото

Марина Комарова 35 0
23-летняя Барбора Годачова из Теплице стала победительницей конкурса «Мисс Чехии» этого года. Чешско-словацкой мисс 2019 года стала 20-летняя чешка Клара Ваврушкова из города Костелец-над-Орлицей.
Выбраны самые красивые девушки Чехии и Словакии. Фото

Проект был создан путем объединения конкурсов красоты Česká Miss и Miss Universe Slovenskej republiky. 

Две самые красивые девушки из Чехии и Словакии получили короны, украшенные золотом, серебром, двумя голубыми топазами, семью бриллиантами и жемчугом. Стоимость каждой короны превышает 400 тысяч крон. 

Мисс Чехии Барбора Годачова. Фото Michal Krumphanzl, ČTK

Мисс Чехии Барбора Годачова. Фото Michal Krumphanzl, ČTK

Чешско-словацкая мисс — 2019 получила контракт на сумму 100 тысяч евро и квартиру в Праге. Она сможет принять участие в конкурсе красоты Miss Earth.

Чешско-словацкая мисс Клара Ваврушкова. Фото Michal Krumphanzl, ČTK

Чешско-словацкая мисс Клара Ваврушкова. Фото Michal Krumphanzl, ČTK

Национальный конкурс красоты проводится в Чешской Республике более 30 лет.

Источник: novinky.cz

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