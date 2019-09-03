Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.84
USD
23.54
RUB
0.35
UAH
0.93
Энциклопедия Карта Погода
01d 22 °C
Администрация Праги 6 убирает ограждения вокруг памятника маршалу Коневу

Администрация Праги 6 убирает ограждения вокруг памятника маршалу Коневу

Марина Комарова 641 0
Администрация Праги 6 сегодня, 3 сентября, решила снять брезент и строительные леса, установленные вокруг памятника маршалу Ивану Коневу. Памятник покроют специальным антиграффити-средством, чтобы вандалы не смогли оставлять на нем надписи.
Фото: Profimedia
Администрация Праги 6 убирает ограждения вокруг памятника маршалу Коневу

«Мы хотели защитить статую от краски с помощью брезента, но это вызвало протесты, поэтому решено нанести антиграффити-покрытие», — рассказал пресс-секретарь ратуши Ондржей Шрамек.

Как уже сообщал 420on.cz, в понедельник у памятника состоялась акция, в которой приняли участие около 300 человек. Люди протестовали против закрытия памятника, а один из активистов сорвал брезент, которым был закрыт памятник, после чего его задержала полиция.

Напомним, свое решение закрыть памятник чиновники Праги 6 объяснили тем, что хотят предотвратить дальнейшие нападения вандалов, которые неоднократно выливали краску на статую. В последний раз памятник был осквернен в ночь на 22 августа. Спустя несколько дней активисты очистили памятник. Надпись «Нет кровавому маршалу, мы не забудем» и даты «45, 56, 61, 68» исчезли с постамента, однако на монументе остались следы красной краски. 

Администрация Праги 6 осудила акт вандализма, но заявила, что городской округ не будет чистить памятник. Ранее чиновники уже предлагали перенести скульптуру в сад посольства России. Дипмиссия в свою очередь назвала решение районных чиновников закрыть статую брезентом повторным осквернением памяти павших в боях с нацистами за свободу Чехословакии воинов Красной Армии. 

Источник: novinky.cz

 

Рассказать всем:
Темы
Чехия протест памятник Россия
Читайте
по теме 
Искатель сокровищ в Пардубице нашел гигантскую старинную чашу стоимостью 3,4 млн крон
04.09.2019 11:24 Культура
Искатель сокровищ в Пардубице нашел гигантскую старинную чашу стоимостью 3,4 млн крон
188 0
Министерство труда Чехии предложило увеличить минимальную зарплату на 1350 крон
04.09.2019 09:49 Экономика
Министерство труда Чехии предложило увеличить минимальную зарплату на 1350 крон
247 0
За ложное сообщение о бомбе на почте чешке грозит три года тюрьмы
04.09.2019 08:47 Общество
За ложное сообщение о бомбе на почте чешке грозит три года тюрьмы
179 0
Средняя заработная плата в Чехии превысила 34 тысячи крон
03.09.2019 10:01 Экономика
Средняя заработная плата в Чехии превысила 34 тысячи крон
3101 0
Последние новости:
04
сентября
Искатель сокровищ в Пардубице нашел гигантскую старинную чашу стоимостью 3,4 млн крон
04.09.2019 11:24 Культура
Искатель сокровищ в Пардубице нашел гигантскую старинную чашу стоимостью 3,4 млн крон
188 0
Министерство труда Чехии предложило увеличить минимальную зарплату на 1350 крон
04.09.2019 09:49 Экономика
Министерство труда Чехии предложило увеличить минимальную зарплату на 1350 крон
247 0
За ложное сообщение о бомбе на почте чешке грозит три года тюрьмы
04.09.2019 08:47 Общество
За ложное сообщение о бомбе на почте чешке грозит три года тюрьмы
179 0
03
сентября
В Чехии тестируют мигающие светофоры
03.09.2019 14:21 Общество
В Чехии тестируют мигающие светофоры
1226 0
Стервятник из зоопарка, которого выпустили в природу, погиб при первом же полете
03.09.2019 13:32 Общество
Стервятник из зоопарка, которого выпустили в природу, погиб при первом же полете
641 0
Средняя заработная плата в Чехии превысила 34 тысячи крон
03.09.2019 10:01 Экономика
Средняя заработная плата в Чехии превысила 34 тысячи крон
3101 0
02
сентября
В Праге открыли уникальную школьную лабораторию
02.09.2019 18:22 Общество
В Праге открыли уникальную школьную лабораторию
704 0
После митинга у памятника Коневу активист снова сорвал закрывавший статую брезент
02.09.2019 18:02 Политика
После митинга у памятника Коневу активист снова сорвал закрывавший статую брезент
661 0
В Праге вновь пройдет Фестиваль науки
02.09.2019 14:17 Общество
В Праге вновь пройдет Фестиваль науки
714 0
Расследование дела в отношении премьер-министра Чехии Андрея Бабиша остановлено
02.09.2019 13:02 Политика
Расследование дела в отношении премьер-министра Чехии Андрея Бабиша остановлено
1237 0


Мобильная версия