Авторы мандалы из камней на горе Снежка заплатили 5000 крон штрафа

«Авторы мандалы не ожидали, что их работа окажется проблематичной с точки зрения охраны природы», — написала администрация заповедника в Facebook, решительно осудив вандализм, но оценив добровольное признание и раскаяние.
«Вчерашнее расследование показало, что, к счастью, обошлось без значительного ущерба: туристы использовали только лежащие на поверхности камни, не повредили почву и редкие растения», — сообщили представители парка.
В KRNAP напомнили, что мандала была создана на мерзлой почве заповедника, где встречается несколько исчезающих видов растений, а также редкие насекомые и птицы.
Мандала — это замкнутая геометрическая система с равноудаленными от центральной точки элементами, сакральное схематичное изображение или конструкция, используемая в буддийских и индуистских религиозных и эзотерических практиках.
Источник: novinky.cz