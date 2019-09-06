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Авторы мандалы из камней на горе Снежка заплатили 5000 крон штрафа

Авторы мандалы из камней на горе Снежка заплатили 5000 крон штрафа

Марина Комарова 378 0
Туристы, которые сложили на вершине самой высокой горы Чехии мандалу из камней, обратились в администрацию Крконошского национального парка (KRNAP) и признали свою вину. Они заплатили 5000 крон штрафа.
Фото: Foto: Milan Blaha a archiv Správy KRNAP
Авторы мандалы из камней на горе Снежка заплатили 5000 крон штрафа

«Авторы мандалы не ожидали, что их работа окажется проблематичной с точки зрения охраны природы», — написала администрация заповедника в Facebook, решительно осудив вандализм, но оценив добровольное признание и раскаяние. 

«Вчерашнее расследование показало, что, к счастью, обошлось без значительного ущерба: туристы использовали только лежащие на поверхности камни, не повредили почву и редкие растения», — сообщили представители парка.

В KRNAP напомнили, что мандала была создана на мерзлой почве заповедника, где встречается несколько исчезающих видов растений, а также редкие насекомые и птицы.

Мандала — это замкнутая геометрическая система с равноудаленными от центральной точки элементами, сакральное схематичное изображение или конструкция, используемая в буддийских и индуистских религиозных и эзотерических практиках. 

Источник: novinky.cz

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Темы
горы Чехия туристы штраф экология
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