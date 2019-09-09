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В этом году лето в Чехии было самым жарким за последние 60 лет

В этом году лето в Чехии было самым жарким за последние 60 лет

Марина Комарова 590 0
Средняя температура воздуха летом-2019 в Чешской Республике составила 19,5 градуса выше нуля. Лето оказалось самым жарким с начала мониторинга среднемесячных значений в 1961 году.
В этом году лето в Чехии было самым жарким за последние 60 лет
По сравнению с нормой в этом году температура с июня по август была выше на 2,5 градуса, сообщил Чешский гидрометеорологический институт. Максимальная суточная температура была отмечена 26 июня на станции Доксаны в регионе Литомержице, а именно 38,9 градуса Цельсия. Данное значение также стало самой высокой температурой в июне, зарегистрированной в Чешской Республике.
 
Чрезвычайно теплый июнь помог завершившемуся лету стать самым жарким за последние 58 лет. Средняя температура в первом летнем месяце составляла 20,7 градуса, тогда как обычно она почти на пять градусов ниже.
 
Более 30 тропических дней, когда температура поднималась как минимум до 30 градусов Цельсия, зафиксировали этим летом 17 измерительных станций. 
 
Дождей оказалось меньше, чем обычно: с начала июня до конца августа в Чешской Республике выпало 188 миллиметров осадков.
 
Лето выдалось очень теплым почти во всем мире. Июль-2019 стал самым жарким месяцем на Земле начиная с 1880 года. 
 
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
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Темы
погода Чехия
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