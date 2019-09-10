Чешские ученые выяснили, что использование компьютеров приносит детям пользу

Чем раньше дети начнут работать с компьютерами, тем больше вероятность, что они смогут легко осваивать новую технику в будущем. Ранний опыт также влияет на последующее вовлечение информационных технологий в жизнь, а не только наносит вред детям, как полагает большинство родителей.

К такому выводу пришли специалисты из Института педагогических наук Масарикова университета в Брно, которые исследовали воздействие компьютеров на детей из 20 европейских стран.

В дополнение к данным о математической, научной и читательской грамотности подростки также сообщали, как они работают с информационными технологиями, когда они начинали, где чаще всего их используют и насколько опытны в ИТ.

«Результаты показали, что дети, которые начали работать с технологиями в возрасте до шести лет, демонстрируют статистически значительно более высокий уровень компетентности и автономности в использовании ИТ в возрасте 15 лет», — рассказал Либор Юганак, автор статьи, опубликованной в журнале Computers & Education.

Дети в разных странах начинают работать с ИТ в разном возрасте. В своем исследовании ученые выясняли, где подростки используют компьютеры или для каких целей. Результаты показали, что взаимодействие с компьютером дома в личных целях наиболее важно для развития детей.

«Нам часто кажется, что дети и подростки постоянно бессмысленно смотрят на экраны компьютеров и телефонов, но это недальновидное суждение. Свобода экспериментов или подходящая игра очень важны для приобретения навыков», — добавил руководитель исследовательской группы Йиржи Зоунек. То, как семья работает с технологиями, позднее переносится на то, как дети используют ИТ для собственного обучения.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz