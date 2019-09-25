Министр здравоохранения Чехии: матери имеют право кормить грудью где угодно

После нескольких случаев, когда кормящих матерей просили покинуть общественные места, министр здравоохранения Адам Войтех высказался по этому поводу и дал понять, какие меры и какой подход поддержит министерство. Создана Национальная комиссия по грудному вскармливанию, а также информационный сайт и сеть консультирования по вопросам лактации.

«Я считаю все случаи, когда кормящих матерей выгоняли из банка, церкви или другого учреждения, негативными. Это плохо в том смысле, что права ребенка были нарушены. Я надеюсь, что это была просто частная ошибка. Если мать не обнажена и прикрыта, она может кормить грудью где угодно», - сказал Войтех.

«Новая комиссия собирается сформулировать и дать некоторые рекомендации. Однако лично я думаю, что общественное мнение будет активно меняться в будущем. Так же, как это было много лет назад, когда в мире было мало детей, потом был бэби-бум, матери становились знаменитостями, а общество буквально носило беременных на руках», - считает директор Государственного института общественного здравоохранения Павел Бржезовски.

«Согласно опросам, 72% респондентов считают, что женщины могут кормить грудью в общественных местах, однако 25% женщин считают, что это неуместно», - добавляет Анна Мыдлилова, старший врач Национального центра лактации.

Если в 1993 году 11,6% матерей кормили ребенка грудью, сейчас их уже около 38%. В Европе Чешская Республика занимает третье место после Норвегии и Швеции, наряду с Италией по популярности грудного вскармливания, добавила она.

«Хотя после выписки из роддома более 95% детей находятся на грудном вскармливании, в трехмесячном возрасте этот показатель составляет 60%. Половина матерей прекращают кормить грудью ребенка в возрасте шести месяцев. Мы хотим улучшить эту ситуацию с помощью консультаций по грудному вскармливанию, которые будут оплачиваться страховыми компаниями», - сказала врач.