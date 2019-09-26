В Чехии продолжается бабье лето

В предстоящие выходные в Чехии будет тепло: температура воздуха в пятницу и субботу превысит 20 градусов Цельсия. Заморозков по утрам не ожидается, рассказала Дагмар Гонсова из компании Meteopress.

В четверг будет переменная облачность, местами возможны осадки. «Вечером мы ожидаем теплый фронт с запада, поэтому облачность увеличится. На западе республики пройдут дожди», — сообщила Гонсова. Во второй половине дня температура поднимется до +17...+21°C.

В пятницу Чехия останется под влиянием теплого фронта, и в начале дня будет облачно. Утром температура воздуха составит от 10 до 14 градусов тепла, а днем — от 19 до 23.

В субботу ожидается пасмурная погода. В течение дня возможны дожди, дневные температуры составят +17...+21°C. Будет дуть ветер с порывами до 55 км/ч.

В воскресенье облачность сохранится, утром столбик термометра поднимется до отметки в +8...+12°C, а во второй половине дня потеплеет до +17...+21°C. Холодный фронт придет в Чехию в понедельник, возможны дожди, однако средняя температура воздуха составит от 18 до 22 градусов выше нуля.

Источник: novinky.cz